Alle kiezers kunnen ook met avondklok gewoon bij de tellingen zijn: ‘Als je wordt aangehouden, kun je uitleggen dat je van het stembureau komt’

Samenvatting Ajax morele winnaar na late strafschop in dramati­sche topper tegen PSV

17:20 Ajax heeft in dramatische topper ternauwernood kunnen voorkomen dat PSV de spanning in de titelstrijd (enigszins) terugbracht. Door een benutte penalty van Dusan Tadic in blessuretijd eindigde het foutenfestijn in 1-1 en behoudt de koploper een marge van negen (verlies)punten.