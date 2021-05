Alle migranten op vakantiepark Prinsenmeer van Peter Gillis zijn weg

Jongen (15) roept voor de grap ‘Zwolle’ tegen Go A­head-supporters en neef Jaimiro (16) krijgt rake klappen en schoppen

16:19 De 16-jarige Jaimiro Palyama uit Deventer heeft gisteren in de Rivierenwijk in zijn woonplaats enkele rake klappen en trappen in zijn gezicht gekregen van een groepje volwassen mannen die ‘Deventer Hooligans’ scandeerden toen ze voorbij liepen. Zijn neefje van 15 riep voor de grap iets over PEC Zwolle naar de mannen, die daarna helemaal los gingen op Jaimiro.