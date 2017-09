Alle motorclubs moeten verboden worden

Politie breekt in bij goed beveiligd huis om schreeuwende man te helpen

23:05 DOORWERTH - Om een schreeuwende man in zijn eigen huis hulp te bieden, heeft de politie met geweld in moeten breken. Zijn woning aan de Mozartlaan in Doorwerth was zo goed beveiligd dat agenten een half uur op een raam met speciaal glas hebben geslagen om binnen te komen.