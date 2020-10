Alleen als ik concrete hulp krijg, ben ik in staat om me om te laten scholen

Henk Krol weet niet van ophouden en richt alweer een nieuwe partij op

18 oktober Het stof over zijn vertrek uit de door hem opgerichte Partij voor de Toekomst is amper neergedaald of Henk Krol komt alweer met nieuws: hij richt wederom een partij op. De naam is nog niet bekend maar de werktitel wel: LHK, Lijst Henk Krol.