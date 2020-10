Alleen een harde lockdown kan deze coronapandemie een halt toeroepen

Vandalen proberen fitness­tent in woonwijk Arnhem in brand te steken: ‘Ramp was niet te overzien geweest’

22 oktober ARNHEM - De fitnesstent van Sportcentrum Indoor Action in Arnhem is door onverlaten met een mes bewerkt. Met een brandbare vloeistof is geprobeerd de tent in brand te steken. De schade: zo’n 10.000 euro.