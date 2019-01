Alleen strenge straffen kunnen online 'grappen’ voorkomen

jouw meningAlles en iedereen rond het Mondial College in Nijmegen was de afgelopen dag in rep en roer. Aanleiding was een video met angstaanjagende beelden die de suggestie wekte dat er iets vreselijks plaats zou gaan vinden op de school. Al snel bleek gelukkig dat het een als grap bedoelde actie was, de bedenker is aangehouden.