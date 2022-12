Alles over de nieuwe formule: Jan Linders-Albert Heijn

oproepje Wat ga jij missen aan de Jan Linders?

De onafhankelijke winkelketen Jan Linders verdwijnt. De meeste winkels van de supermarkt uit het zuiden worden omgetoverd tot een Albert Heijn. Hiermee verandert er meer dan alleen de naam op de gevel: van het Jan Linders-assortiment blijft waarschijnlijk maar weinig over. Wat is nou echt typisch Jan Linders, wat jij zal missen in de nieuwe supermarkt? Laat het ons weten!

15 december