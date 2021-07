Als aanvoerder van Feyenoord kun je het niet maken om over te stappen naar aartsrivaal Ajax

Wie heeft een nier voor Monique (53)? Ze deed emotionele oproep: ‘Ik ben op zoek naar mijn grote held’

16:50 Al twee jaar lang ligt Monique Holtvluwer (53) uit Nijkerk drie keer per week urenlang aan een dialyseapparaat in Meander Medisch Centrum. De wachtlijst voor een donornier is lang en Holtvluwer is bang dat haar lichaam nog eens drie jaar dialyseren niet meer aankan. Ze deed een emotionele oproep op Facebook in de hoop dat iemand haar een nier wil afstaan. ,,Ik ben op zoek naar mijn grote held.”