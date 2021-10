Als Afghaans jongetje zag hij raketten overvliegen. In Nijmegen werd Ali succesvol advocaat

Ali Rassa was een jongetje van 6 dat een half uur moest lopen naar school. Onderweg kon hij soms een raket zien overvliegen, als hij aankwam werden zijn klasgenootjes en hij gefouilleerd en oh ja: rugzak open asjeblieft. Je wist het niet, kinderspeelgoed werd in die tijd soms gebruikt om explosieven in te verbergen. Afghanistan voerde namelijk oorlog met de Sovjet Unie (1979-1989), al was Ali daar niet mee bezig. Zo ging het gewoon, en hij moest dóór. Als je te laat op school kwam waren de stoelen op en moest je de hele dag op de grond zitten.



Op de basisschool leerde Ali wiskunde van een niveau waar je in Nederland pas op je 13de aan begint. Met natuurkunde groeide ieder kind in die tijd vanzelfsprekend op: je ziet iets flitsen in de lucht en telt het aantal seconden tot de knal.



Vervolgens kun je redelijk schatten hoe ver je verwijderd bent van de raketinslag.



Ondanks alles was Ali een gelukkige jongen. Zijn ene opa was schrijver, de andere directeur van een elektriciteitsbedrijf. Zijn vader was ambtenaar bij de belastingdienst en zijn moeder huisvrouw -zij werkte het hardst van allemaal, zou hij later beseffen. In Afghanistan leef je niet alleen met je gezin, maar met je familie: de buren links en rechts waren zijn opa’s en oma’s en ooms en tantes. Die familie had ook een videotheek aan huis.



Voor Ali waren vooral ook zijn neefjes en nichtjes belangrijk, met wie hij kon voetballen en vliegeren. Heel veel vliegeren.



Afghanistan, hij zou er tot zijn 8ste wonen.