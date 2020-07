Als de boeren niet eens als eenheid kunnen opereren, hoeven we al die acties ook niet meer serieus te nemen

Automobi­list ramt taxatiekan­toor, steekt voertuig in brand en slaat op de vlucht

12:01 STEENBERGEN - Een automobilist heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag opzettelijk een taxatiekantoor in Steenbergen geramd. Daarna stak deze persoon de auto in brand. Er is nog geen verdachte aangehouden.