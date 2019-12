Als de boeren zorgen voor lege schappen in de supermarkt, zijn ze mijn steun kwijt

Update Auto in de sloot langs A50, automobi­lis­ten negeren rode kruizen

5 december VALBURG - Een auto is donderdagavond in de sloot beland op de verbindingsweg van de A50 naar de A15 bij knooppunt Valburg. Een deel van de A50 in de richting van Nijmegen is daarom een tijdlang dicht geweest.