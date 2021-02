Als de coronaregels versoepeld worden, dan moeten de middelbare scholen als eerste weer open

Dode gevonden in woning Tiel, politie doet onderzoek naar doodsoor­zaak en identiteit

17 februari TIEL - In een woning aan de Karel Doormanstraat in Tiel is woensdagavond een stoffelijk overschot gevonden. De politie doet onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak, zo laat de politie weten.