Als de Elfstedentocht gereden kán worden, moet hij doorgaan

El Khayati thuis bij ADO: ‘Hier komen spelers niet een halfuur voor de training aanrijden in een Ferrari’

8 februari Alles aan het leven in Qatar was goed, zegt Nasser El Khayati (32). Behalve het voetbal. Daarom is hij blij weer ‘thuis’ te zijn en klaar voor de druk die bij zijn rentree bij ADO Den Haag komt kijken. ,,Ik wilde voor geen andere club in Nederland spelen.”