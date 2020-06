Als de handgel op openbare plekken niet voldoet, neem ik zelf wel wat mee

Zevenaar verscherpt toezicht op beelden, ‘Sierlijk dansend meisje’ tijdelijk verwijderd

6:55 ZEVENAAR/PANNERDEN - Om diefstal of vandalisme te voorkomen, verscherpt Zevenaar het toezicht op standbeelden in de gemeente. In Pannerden is ‘Het sierlijk dansende meisje’ inmiddels in veiligheid gebracht en tijdelijk verwijderd.