Als examencijfers de rest van je leven bepalen: mijn nichtje is huisvrouw, net als haar moeder

met video Ooievaar gooit kuiken per ongeluk uit zijn nest: ‘Het lag rillend van schrik in de dakgoot’

Een ooievaar bij de Ooievaarsopvang in Herwijnen heeft per ongeluk een van zijn kuikens uit het nest gegooid. De ouder trok eten naar zich toe, maar het jong hield vast en belandde vervolgens met een flinke zwieper in een lager gelegen dakgoot.

9:31