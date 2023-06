Als het aan Apple ligt gaat deze nieuwste gadget de wereld wéér radicaal veranderen

One More Thing. De beroemde woorden waarmee de inmiddels overleden Apple-oprichter Steve Jobs zijn nieuwste vondsten aan de wereld toonde, klonk weer eens in het Amerikaanse Cupertino. De introductie van zijn smartphone en tablet ontketende een ware revolutie in de manier waarop we nu communiceren. De komst van het horloge in 2014 had minder grote impact, maar als het aan Apple ligt, gaat deze nieuwste gadget de wereld weer radicaal veranderen. ,,Dit is het eerste product waar je niet naar kijkt, maar doorheen kijkt”, zei Jobs opvolger Tim Cook trots.