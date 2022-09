Als iemand mijn app leest tijdens het rijden is dat zijn fout

Verbouwing Rhenens gemeente­huis gaat bijna miljoen kosten, maar geld voor nieuwe raadszaal is er niet

Het consultatiebureau van de GGD in Rhenen gaat verhuizen naar het gemeentehuis. Daarvoor moet er flink verbouwd en geschoven worden in dat gebouw. Kosten: bijna een miljoen euro. Dat is prima, zegt de gemeenteraad; maar 60.000 euro extra uittrekken voor een verbouwing van de raadszaal, vindt de raad een brug te ver.

