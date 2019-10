‘Als je de baas zou zijn van het journaal’

Inbrekers zijn vier uur bezig om binnen te komen bij gloednieu­we viszaak

16:41 ARNHEM - ‘Onze winkel is zó mooi, dat deze ook ’s nachts wordt bezocht!’ De sarcastische opmerking over een winkelinbraak staat op de Facebook-pagina van de nieuwe zaak Visgilde de Visscher Presikhaaf. ,,Je moet het een beetje met humor brengen, maar leuk is het niet”, zegt eigenaar Wouter Siemes.