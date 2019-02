Als je Google gebruikt, moet je later niet zeuren over schending van je privacy

Nijmegen: 20 huurwonin­gen ontruimd en 10 particulie­re panden op slot vanwege wiet

7:00 NIJMEGEN - De woningcorporaties in Nijmegen hebben in 2018 twintig huurders op straat gezet omdat in hun huis een hennepkwekerij is gevonden. Burgemeester Hubert Bruls sloot om dezelfde reden drie koopwoningen en zeven bedrijfspanden.