Als je in de auto stapt terwijl je weet dat er werkzaamheden zijn, moet je ook niet klagen over opgelopen vertraging

Viertal scheurt weg na inbraak in Neerijnen, verdachten opgepakt

22:11 NEERIJNEN - Vier verdachten zijn maandagavond opgepakt voor een inbraak in een woning in Neerijnen. De vier werden vlak na de woninginbraak gezien in Est, waar ze volgens de Tielse politie met zeer hoge snelheid over de weg scheurden.