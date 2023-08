Als Maria (73) dood is gaat haar lichaam naar de wetenschap, en dat levert haar geld op: ‘Voor een feest mét dj in mijn stamkroeg’

Oorlog Oekraïne LIVE | Russische toerist moet zich excuseren omdat hij beelden van luchtaf­weer postte en zo verraadde waar die staat

Een Russische toerist die op sociale media beelden deelde van een Russisch luchtafweersysteem in werking op de Krim is opgepakt. Hij moest zich in blote bast publiekelijk excuseren. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.