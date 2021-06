Alsjeblieft geen boerenprotesten meer

OM eist werkstraf voor oplichting via Markt­plaats, verdachte: ‘Ik ben slachtof­fer van identi­teits­frau­de’

19:37 ZUTPHEN - Het was de schuld van twee ex-vriendinnen, beweerde een 22-jarige man uit Emmen. Die zouden hem gebruikt hebben om via Marktplaats slachtoffers op te lichten met bankrekeningnummers die op zijn naam stonden. ,,Een volstrekt ongeloofwaardig verhaal’’, vond het Openbaar Ministerie, dat tegen de verdachte een werkstraf van 80 uur eiste, plus de terugbetaling van geld aan de slachtoffers.