Altijd vlees in de kantine van het provinciehuis? ‘Gelderland, ga je diep schamen’

PollDe Gelderse Provinciale Staten hebben een motie aangenomen waarin wordt gevraagd altijd een vleesmaaltijd in de kantine van het provinciehuis te hebben. De motie zorgde voor hilariteit in de Kamer, maar ook voor veel reacties van lezers. Elke dag een vleesmaaltijd op het menu in de kantine van het provinciehuis? Dit vinden jullie.

Veel lezers vinden het schandalig dat dit een onderwerp is dat besproken wordt tijdens een vergadering. ‘Wat een geneuzel, ga werken! Het lijkt wel Den Haag waar de echte problemen vooruit worden geschoven en ze alleen onbenullige onderwerpen aankaarten’, schrijft Jack Hendriks.

Henk Maassen is het hier volledig mee eens: ‘Hiermee is meteen duidelijk wat een kleuterclubjes sommige politieke partijen zijn. Druk maken over de menulijst van de kantine, terwijl er eigenlijk geen reden is om je druk over te maken. Zielig hoor.’

Poll Het is onzin dat de Provinciale Staten zich bezig houdt met het eten in de kantine Eens

Oneens Het is onzin dat de Provinciale Staten zich bezig houdt met het eten in de kantine Eens (76%)

Oneens (24%)

Ook Jan Nuvens sluit zich hierbij aan: ‘Ga echte problemen oplossen in plaats van je bezig houden met je eigen diner en andere interne onnozelheid.’

‘En dan verwonderd doen als de samenleving polariseert en de bevolking geen vertrouwen meer heeft in politiek. Gelderland, ga jullie diep schamen’, reageert Peter Waldi.

Eigen keuze

Wat is het probleem om gewoon altijd vlees in het aanbod te hebben, vraagt Kenneth Tharmaratnam zich af. ‘Zolang dat vlees duurzaam geproduceerd is zie ik geen enkel probleem. Er zijn tegenwoordig zelfs duurzame snacks. Ik ben eens in een snackbar geweest waar frikandellen, kroketten en bitterballen ‘Wakker Dier’ proof zouden zijn.’

Ludwig Nijhof vindt dat het een vrije keuze moet zijn of je vlees wilt eten: ‘Ik volg de schijf van 5 en dat is met vlees en vis, maar dat is mijn keuze. Als een ander denkt vegetarisch te moeten eten is dat zijn keuze. Laat iedereen daar vrij in.’

Mensen kunnen zelf wel bepalen wat ze willen eten. Wat een bemoei­zucht Henk Hendriksen

Vlees is gezond

‘Laat iedereen zelf kiezen of ze wel of geen vlees willen. Wat is daar moeilijk aan?’ reageert A.J.A van Rossum. ‘Dat vlees eten slecht voor ‘de planeet’ is, is ook maar een mening. Vlees is gezond voor de mens.’

Cora van Dijk vindt vlees in de kantine een goede zaak: ‘Niet meer dan normaal toch vlees in een kantine. Alleen werken op gemanipuleerde tuinbonen en soja troep kan je niet op leven. We hebben dierlijke vetten nodig!’

Geen taak voor ambtenaren

Maar waarom bepaalt de Provinciale Staten eigenlijk wat er op het menu staat, vraagt Riet Pluim zich af. ‘De Provinciale Staten is niet de personeelsvertegenwoordiging van de provincie Gelderland. Er werken 1500 mensen op het provinciehuis. Hoezo bepalen maar 55 mensen wat er op het menu staat?’

Ook Henk Hendriksen vraagt zich dit af: ‘Dit is geen taak voor de ambtenaren om zich daar mee te bemoeien. Mensen kunnen zelf wel bepalen wat ze willen eten. Wat een bemoeizucht.’

Niet alleen kritiek van lezers

De motie zorgde niet alleen voor kritiek van lezers, maar ook van hun eigen ambtenaren. Ambtenaar Reindert Augustijn, verantwoordelijk voor het Gelders Klimaatplan 2021-2030, noemt de motie in een uitgebreid bericht op LinkedIn opmerkelijk.

‘Als we maatregelen zoals veranderingen in ons eetgedrag niet doorzetten halen we onze eigen ambitie dus niet. Meer vleesconsumptie is geen klimaatvriendelijke keuze. Als ambtenaar zou ik deze motie hebben ontraden’, schrijft Augustijn.