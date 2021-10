Alwéér de Red Hot Chili Peppers, wordt het niet eens tijd voor Billie Eilish of Måneskin in de Goffert?

OproepNIJMEGEN - Met de Red Hot Chili Peppers keert aankomende zomer een band van wereldformaat terug naar het Nijmeegse Goffertpark. Maar: het is wéér een band die teert op hits uit het verleden en kan daarmee moeiteloos in het rijtje van de inmiddels 70-jarige Phill Collins , de 59-jarige Jon Bon Jovi, en de zeventigers van the Rolling Stones.

Om nog maar te zwijgen over sir Paul McCartney (79), die vorig jaar naar het Nijmeegse stadspark zou komen, maar vanwege corona zijn tour moest schrappen. Maar waarom toch die hang naar al die oude rockhelden? En welke artiesten van nu zouden met gemak ook zo’n 70.000 fans trekken? We horen het graag van u!

Want vergis u niet: ook de frontman van de Red Hot Chili Peppers - Anthony Kiedis - nadert de 60. En de ultieme plaat van de Peppers - Blood Sugar Sex Magik, met hitsingle Under the Bridge - dateert alweer van 1991. Het jaar dat de Sovjet-Unie viel en de eerste internetpagina ooit op het wereldwijde web gelanceerd werd.

Zweem van nostalgie

Kortom: een behoorlijke tijd terug. Toch is het een zekerheidje: de Amerikaanse rockband verkoopt uit. Net zoals dat generatiegenoten Phill Collins, Jon Bon Jovi en the Stones dat ook deden. Is het de zweem van nostalgie rondom zo’n naam, de mogelijkheid om even terug te gaan in de tijd? Of is de muziek simpelweg tijdloos?

Volledig scherm De Italiaanse band Måneskin verkocht de AFAS Live in 5 minuten uit. © Getty Images For Global Citizen

Tegelijkertijd: welke artiest van nu zou een Goffert kunnen vullen, en waarom? Beyoncé, Billie Eilish, John Mayer, of misschien toch wel de Italiaanse rockers en Eurosongfestivalwinnaars Måneskin, die onlangs de AFAS Live in 5 minuten wisten uit te verkopen?

Laat het ons weten via onderstaande poll! Uiteraard zien wij reacties ook graag tegemoet op redactie.nijmegen@gelderlander.nl

Anders Wie moet de volgende artiest zijn die optreedt in het Goffertpark? Beyonce (11%)

Billie Eilish (26%)

John Mayer (11%)

Måneskin (11%)

Anders (41%)