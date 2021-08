Alwin reed in paniek zijn 4 ontsnapte kroonkraanvogels achterna: ‘Ze kunnen niet overleven in het wild’

‘Deuken­trap­per’ is voorlopig van de straat; Enschedese gedupeer­den opgelucht

10:51 ENSCHEDE - De man die ervan wordt verdacht bij de Nassauborgh in Enschede al maanden grote deuken te trappen in auto’s is voorlopig van straat gehaald. Hij is met een zogenaamde ‘zorgmachtiging’ verplicht opgenomen in een psychiatrische instelling. Bij de gedupeerde bewoners van het appartementencomplex is de opluchting groot.