Amerikaanse basketbalster Brittney Griner vrijgelaten • Vrachtwagen kantelt op de A50

MAN STEEKT FAMILIELEDEN VAN ZIJN EX NEER OP VERJAARDAG VAN ZIJN DOCHTERTJE | Een 34-jarige man stak in april vorig jaar bij de woning van zijn ex in Westervoort drie personen neer tijdens de verjaardag van zijn dochtertje (3). Het Openbaar Ministerie eiste maandag een gevangenisstraf van zes jaar voor drie pogingen tot doodslag.

AMERIKAANSE BASKETBALSTER BRITTNEY GRINER VRIJGELATEN IN GEVANGENENRUIL MET RUSLAND | Rusland heeft basketbalster Brittney Griner vrijgelaten in een uitwisseling van gevangenen met de Verenigde Staten. Die lieten de beruchte Russische wapenhandelaar Viktor Boet vrij. De ruil was de voorbije weken topprioriteit voor de Amerikaanse president Joe Biden.

AUTOMOBILIST MOET OVERGEVEN EN ZIET ZIJN AUTO HET WATER INRIJDEN | Een automobilist moet woensdagavond enorm geschrokken zijn: hij zag zijn auto het water van de Kleine Kolk in Haalderen inrijden. De automobilist was op de Waaldijk gestopt, omdat hij ziek was geworden. Hij stapte uit om over te geven, maar toen rolde de auto de dijk af.

PATISSIER (54) OVERLIJDT PLOTSELING IN KEUKEN | In de keuken van een tweesterrenrestaurant in het Limburgse dorpje Reijmerstok is afgelopen weekend de gerenommeerde patissier Piet Taselaar overleden aan een hartstilstand. Het restaurant opende diezelfde avond nog de deuren en werd vervolgens op sociale media bestookt met negatieve reacties.

VRACHTWAGEN KANTELT OP A50, AFGESLOTEN SNELWEG LIGT BEZAAID MET TEGELS | Een vrachtwagen met terrastegels is donderdagmorgen op de A50 gekanteld. Alle rijstroken in noordelijke richting waren bijna de hele dag zijn dicht omdat de lading op de snelweg lag. De chauffeur raakte lichtgewond.

CÉLINE DION HEEFT EEN ZELDZAME ZIEKTE | Bij Céline Dion is recent een zeldzame neurologische aandoening geconstateerd. De zangeres heeft het zogeheten stiff-personsyndroom, zo heeft ze bekendgemaakt in een video op Instagram. Daardoor kan ze komend voorjaar nog niet optreden in Europa.

23-JARIGE OLBURGSE VROUW TIJDENS CRASH UIT HAAR AUTO GESLINGERD | Wie het wrak van de rode Honda Civic ziet, vreest het ergste. Toch gaat het relatief goed met de 23-jarige Olburgse vrouw, die met diverse botbreuken in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen ligt.

ZÜNDAPP-FANATEN WILL EN BETSIE VREZEN BROMMERVERBOD | Als Nijmegen een verbod invoert voor brommers met verbrandingsmotor, dan kunnen ook Will en Betsie niet meer op hun geliefde bromfietsers rijden. Ze pleiten voor een ontheffing.

BITCOIN-FAMILIE VOORZAG DE DIP EN NU LEVEN ZE ALS KONINGEN IN THAILAND | Geld verdienen met crypto’s? Alhoewel de koers van de bitcoin niet opperbest is lukt het sommigen nog steeds om er geld mee te verdienen. Zoals Didi Taihuttu van de ‘bitcoin-familie’, het Limburgse gezin dat zes jaar geleden huis en haard verkocht om alles in crypto’s te investeren. ,,Het gaat fantastisch!”

DEZE BAND TREKT 25.000 FANS NAAR ARNHEM OP AVOND DAT ORANJE TEGEN MESSI SPEELT | ‘Let op: de WK-kwartfinale Nederland - Argentinië wordt in of rondom GelreDome niet live uitgezonden.’ Concertorganisator Mojo waarschuwt alvast vooraf. Maar slechts een enkeling van de circa 25.000 mensen die al een kaartje hebben voor de drie bands die vrijdagavond in Arnhem optreden, maalt erom.

STRAFZAAK TEGEN KAMERLID GIDEON VAN MEIJEREN WORDT HOOGSTWAARSCHIJNLIJK UITGESTELD | De strafzaak tegen Kamerlid Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie) voor het met zijn snorfiets door rood licht rijden zonder rijbewijs, zal vrijdag hoogstwaarschijnlijk worden aangehouden en verplaatst worden naar maart volgend jaar.

BOODSCHAPPENTEST: IS ONGEZOND ETEN ÉCHT GOEDKOPER? ZO VEEL SCHEELT HET | In tijden van recessie bezuinigen Nederlanders vaak juist op gezond eten en op sporten, bleek deze week uit onderzoek. Een voorbeeld van goedkoop en meestal weinig gezonde maagvullers zijn de vier P’s: pannenkoeken, pizza, patat en pasta. Waarom is ongezond eten zo veel goedkoper? Onze verslaggevers togen naar de supermarkt voor een vergelijkend warenonderzoek.

WILLEM (79) IN ZAK EN AS DOOR DIEFSTAL STROOPWAFELKAR | Al veertien jaar is Willem Borkent een vast gezicht op de markt in Wageningen. Willem is er met zijn stroopwafelkar niet weg te denken. Toch ontbreekt hij dit weekend, want deze week werd zijn nieuwe kar gestolen. „Ik ben niet alleen mijn kar kwijt, maar ook mijn hobby en grootste inkomstenbron.”

LIDL LANCEERT BITTERBAL MET CHOCO-KARAMEL-ZEEZOUT | Een bitterbal gevuld met chocolade, hij ligt sinds deze week in de winkel bij de Lidl. ,,Chocolade is een groot thema voor ons, zeker zo tegen het einde van het jaar. En de bitterbal loopt goed, dus we vroegen ons af of we beide ingrediënten konden samenvoegen”, vertelt David van Holsteijn, hoofd inkoop actiemanagement bij Lidl.

