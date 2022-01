Amir en Sameneh al zes jaar in afwachting van verblijfsvergunning: ‘Ik denk alleen aan morgen, niet meer aan overmorgen’

Hij kijkt zijn vrouw Samaneh (33) aan, met wie Amir tien jaar geleden uit Iran is gevlucht. Na een hectische periode in Bulgarije zet het gezinnetje met dochter Sofia (‘vernoemd naar de stad waar ze is geboren’) voet op Nederlandse bodem. Via azc’s in Zevenaar en Wageningen strijkt het gezin in 2016 neer in Veenendaal. Daar is 2,5 jaar geleden hun tweede kind Emilia geboren.