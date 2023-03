Amok in het stemhok: van verscheurde passen en bloedspatten tot uren durende dans en woedende meneer

Arnhem en omgeving: blaffende honden en uren durende dans

Meerdere keren moesten mensen erop worden gewezen dat er maar één kiezer in een hokje mag staan als er een stem wordt uitgebracht. Zo ook in het Arnhemse stembureau 72 (SWOA De Petersborg). Daar wilde een man zijn slechtziende vrouw een handje helpen, maar de voorzitter van het bureau oordeelde dat zij zelfstandig kon stemmen. Dat schoot het echtpaar in het verkeerde keelgat. De twee verscheurden hun stempassen.

Een echtpaar dat al 55 jaar bij elkaar is, klaagde er in het stemlokaal in de voormalige Van Voorthuijsenschool in Velp over dat ze niet samen in het stemhokje mochten. In Ons Huis in Rheden wezen medewerkers van het stembureau er twee keer op dat kiezers niet te dicht bij hun partner in het stemhokje mochten staan.

In bureau 55 ergerde een kiezer zich aan de keffende hond van een andere stemgerechtigde, maar werd er geen klacht ingediend.

Bij het stembureau in Plaatsmaken in Klarendal danste een oudere vrouw urenlang voor de ingang van het gebouw, terwijl ze harde muziek luisterde op haar telefoon. ‘Viel verder niemand lastig, maar zag er wel wat vreemd uit’, is in het proces verbaal te lezen.

In stembureau 65 (gymzaal van basisschool Het Mozaïek) pakte een man een vrouw bij haar armen vast toen zij op haar telefoon een bericht verstuurde. Volgens hem stond ze ‘in de weg’. De vrouw schrok erg. De leden van het stembureau hebben haar een kop koffie aangeboden. Ze is ‘in goeden doen’ vertrokken. De man was nergens meer te bekennen.

Achterhoek: aangereden door scootmobiel

In Doetinchem reed een vrouw per ongeluk met haar scootmobiel het stemhokje in, terwijl daar nog iemand aan het stemmen was. Voor zover bekend zijn betrokkenen ongedeerd gebleven. Dat was bij het stemlokaal in IKC Noorderlicht niet het geval. Daar viel een kiezer dusdanig ongelukkig, dat diegene met de ambulance afgevoerd moest worden.

In Berkelland wilde iemand zijn ingevulde stembiljet mee naar huis nemen. Die persoon was hierin stellig, zo is te lezen in het proces verbaal. Toch is het biljet niet meegegeven door het stembureau en uiteindelijk in de stembus gedeponeerd door de kiezer.

Veenendaal: bloed in het stemhokje

Zo was er in het stembureau in wijkcentrum Duivenwal een vervelend incident: ‘Eén kiezer omgevallen met stemmen met hokje en al. Hokje stuk, kiezer overeind geholpen en is naar huis gegaan - wat bloedspatten hier en daar. Nieuw stemhokje gekregen’.

Op meerdere plekken was het te druk. Zo ook in de Salvatorkerk aan de Adriaen van Ostadelaan. ‘Door te grote drukte was er te weinig ruimte in het kieslokaal en stond men op de gang het stemformulier in te vullen. Men had een klein rood potlood gekregen bij het controleren van de stempas’.

Na deze melding heeft de voorzitter het stemmen zelfs even stilgelegd. Pas nadat de rijen kleiner waren, is het stemmen weer gestart.

Rivierenland: boosheid en woede

Amok bij het Klokhuis in Beesd: toen om 21.00 uur het stembureau in het multifunctionele centrum de deuren sloot, stond er nog een rij van zo’n zestig man. Iemand die dertien minuten later nog wilde aansluiten werd geweigerd, maar werd daarop ‘heel boos’ en belde zijn vader, wiens stem hij met een volmacht schijnbaar kwam uitbrengen.

Tumult alom, maar een geste van iemand uit de rij bood soelaas. De mevrouw wilde de stem van vader middels volmacht wel uitbrengen. De stembureauvoorzitter overlegde dat nog even met de gemeente, maar die vond het prima.

Bij 't Klokhuis in Maurik wilde een meneer zijn vrouw in het stemhokje helpen. Ten onrechte, ‘want mevrouw had geen lichamelijke beperkingen’. Na er meerdere keren op te zijn gewezen ‘ontstak meneer in woede en verscheurde hij zijn eigen biljet en dat van zijn vrouw’; voor zowel de Staten als het Waterschap. Daarna ‘is het echtpaar naar huis gegaan’.

