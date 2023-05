Amy-Jane verbijsterd over ‘seksistische’ campagne: ‘Vrouwen weggezet als hulpeloze wezens’

Oorlog in Oekraïne LIVE | Saboteurs zaaien onrust op Russisch grondge­bied, vrouw overleden bij evacuatie

In de Russische grensregio Belgorod is het dinsdag nog steeds onrustig na gevechten en vernielingen die daar maandag veroorzaakt werden door een groep Russische saboteurs. De Russische gouverneur Vyacheslav Gladkov waarschuwt inwoners van de stad Grayvoron nog niet terug te keren naar hun huis, meldt hij op Telegram. Het gebied wordt volgens de gouverneur nog ‘opgeruimd’. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.