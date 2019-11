Andere gemeenten zouden het voorbeeld van de Achterhoek over PFAS snel moeten volgen

Vrees dat nieuwbouw in Nijmeegse Jerusalem­buurt onbetaal­baar wordt

7:02 NIJMEGEN - In de Jerusalembuurt in de wijk Heseveld is onrust ontstaan over de huurprijzen die woningcorporatie Talis gaat hanteren voor de nieuwbouw die op de plek komt van de huidige 220 woningen. Sommige bewoners zijn bang dat de woonlasten zoveel stijgen dat Jerusalem voor hen onbetaalbaar wordt.