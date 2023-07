Andries (42) doet bijzondere vondst in kringloop: ‘Ik heb dat kistje gesloopt nog voordat ik terug was bij de auto’

Als Andries van Beek (42) uit Beneden-Leeuwen dinsdag in een kringloop in Breda snuffelt en daar een afgesloten kistje vindt, kan hij zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Eenmaal gekraakt komt er een bijzondere vastgoedadvertentie uit Gouda tevoorschijn, gedateerd op 19 mei 1774. ,,Zo’n oud papier ben ik nog nooit tegengekomen.”

En Van Beek heeft toch heel wat ervaring, want als verwoed verzamelaar van balletspulletjes struint hij kringlopen, markten en veilingen in heel Nederland af. Op zoek naar oude programmaboekjes, bijvoorbeeld. ,,Ik heb dat kistje gesloopt nog voordat ik terug was bij de auto”, vertelt Van Beek. ,,Maar tot mijn grote verdriet bleek het geen affiche van een ballet- of theatervoorstelling.”

Maar wat staat er dan wel in de advertentie? Als we de tekst van toen goed begrijpen, moet het in die tijd om een enorme buitenplaats zijn gegaan, ‘gelegen onder den Lande van Steyn, Willens en Sluypwyck’. De verkoper biedt onder meer een huis en een ‘Hofstede met bergen, schuur, wei-, hooi-, en hennipland’ aan.

Volledig scherm De Goudse vastgoedadvertentie van 19 mei 1774, gevonden in een kringloop in Breda door Andries van Beek uit Beneden-Leeuwen © AD

Onrustig

Het papier is eigenlijk als het online huizenplatform Funda, maar dan van 1774, beaamt Van Beek. ,,Je zou bijna denken dat een historicus hier erg onrustig van wordt. Het is een groot formaat, perkamentachtig papier en lekker dik. De aantekeningen zijn met de hand geschreven. Het is origineel, twee vellen en ze zijn niet gescheurd. Het lijkt erop alsof het is bewaard en nooit is gebruikt. Ik heb heel wat oud papier gezien, maar zo’n oud affiche ben ik nooit eerder tegengekomen.”

Het kistje moet overigens wel van een belangrijk persoon zijn geweest, denk Van Beek. Naast de Goudse vastgoedadvertentie herbergde het ook papieren die gaan over de aanbesteding van de IJ-tunnel in 1957 en bouwtekeningen van een replica van VOC-schip de Prins Willem. ,,Ik las dat het schip in 2003 is afgebrand, dus ik kan nu wel naar de bouwmarkt en daar een paar planken kopen om mijn eigen replica te maken”, grapt Van Beek.

Terug naar het Goudse affiche. Want hoe zeldzaam is die advertentie nou echt? Michaël Lucassen, hoofd beheer van het Streekarchief Midden Holland, heeft helaas geen goed nieuws voor Van Beek: ,,We hebben hier meerdere van dit soort affiches liggen.” De vondst van Andries is dus niet heel uniek, maar, zegt Lucassen: ,,Het blijft leuk materiaal. Het affiche mag dan niet heel uitzonderlijk zijn, maar dat het is gevonden in een kringloop is wel bijzonder.”

Ruilen

De bezittingen waarvoor in 1774 reclame wordt gemaakt, zijn openbaar geveild in bijzijn van een notaris, bevestigt Lucassen. ,,In die tijd gebeurde het met enige regelmaat na overlijden. Het is eigenlijk een aanplakbiljet dat werd verspreid. De notaris die wordt genoemd, Willem van der Wagt, woonde en werkte inderdaad in die periode in Gouda.”

Na het bestuderen van de vondst van Van Beek, weet Lucassen nog iets meer over het affiche, maar de eigenaar van het onroerend goed met grote stukken land doet helaas geen belletje rinkelen. ,,Andries Turff was geen bekend persoon. Hoewel de veiling in Gouda plaatsvond, ging het om onroerend goed in de zogenaamde ambachten, voorlopers van gemeenten Stein, Willens en Sluipwijk. Stein en Willens lagen op het grondgebied van de voormalige gemeente Haastrecht. Sluipwijk hoorde later tot de gemeente Reeuwijk.”

Van Beek bewaart het affiche voorlopig nog even. De vondst van afgelopen dinsdag is vers. ,,Ik ga op mijn gemak uitzoeken wat ik ermee zal doen. Wellicht heeft een veilinghuis interesse. Of beter, misschien kan ik het ruilen voor een mooie aanvulling op mijn theater- en balletverzameling. Een affiche, of oud programmaboekje van een voorstelling. Wie dat heeft liggen mag het zeker laten weten.”

