Angela raakte in 24 uur verlamd • Marilon heeft spijt van maagverkleining • 49.000 euro opgehaald voor Hebe

CODE GEEL Het KNMI geeft code geel uit voor onweersbuien die vanavond over Nederland kunnen trekken. Code geel zou ook maandagochtend nog van kracht kunnen zijn vanwege zware windstoten. De weerswaarschuwing geldt voor de meeste provincies, waaronder ook Gelderland.

ERNSTIG GEWOND In een huis aan de Verwoldelaan in de Arnhemse wijk Over het Lange Water is zondagmorgen vroeg een arbeidsmigrant ernstig gewond geraakt. Zeer vermoedelijk is de man gewond geraakt door één of meer messteken.

UIT RIJDENDE BUS OP DE WEG Een 31-jarige man uit Breda belandde zaterdagavond vanuit een rijdende bestelbus op het wegdek van de Bredaseweg bij Rijsbergen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen.

INZAMELING VOOR HEBE De inzamelingsactie voor de familie van Hebe, het meisje (10) dat woensdag met haar begeleidster levenloos werd gevonden, heeft bijna 49.000 euro opgeleverd. Zondagochtend, nog geen 24 uur na de start van de actie, besloten de initiatiefnemers de actie te stoppen. „Jullie hebben binnen een dag bijna 50.000 euro gedoneerd. Daarmee sluiten we onze actie.”

IN 24 UUR VERLAMD Beroerd als ze was, meldde Angela van den Berg (30) zich anderhalf jaar geleden bij het ziekenhuis. Nog geen 24 uur later lag ze op het randje van de dood; zo snel en hard sloeg een zeldzame ziekte toe. Met alles wat ze in zich had, vocht ze om weer een beetje de ‘oude’ Angela te worden. ,,Ik kan mijn drie mooie meiden toch niet alleen laten.’’

Volledig scherm Angela. © Roel Dijkstra

MAAGVERKLEINING GAAT FOUT Zo’n 12.000 mensen per jaar ondergaan een maagverkleining, waaronder steeds meer jongvolwassenen. Vaak met spectaculair resultaat, maar niet altijd. Marilon van Es onderging de behandeling en heeft nu spijt als haren op haar hoofd. ,,Had ik het maar nooit gedaan.”

Volledig scherm Marilon. © Rob Voss

OVER DE KOP Een 33-jarige man uit Haaksbergen is zondagmorgen overleden doordat hij met zijn auto op de A1 over de kop sloeg. Het is een eenzijdig ongeval.

BAKKER SLUIT 4 WINKELS OP 1 DAG Martin Aelbers sluit vier van zijn winkels op één dag. Zoals zoveel bakkers, doen ook hem de fors gestegen energieprijzen de das om.

Volledig scherm Martin. © William Hoogteyling