Angst voor mijders ziekenhuis: Rijnstate wil weten of personeel gevaccineerd is

Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door de NOS. Op dit moment is het nog niet mogelijk om op afdelingen met kwetsbare personen alleen personeel in te zetten dat ingeënt is. Privacyregels bepalen dat werkgevers niet mogen vragen aan medewerkers of ze volledig gevaccineerd zijn.



Dat moet veranderen, vindt bestuurder Hans Schoo van Rijnstate, die minister De Jonge van Volksgezondheid vraagt om registratie mogelijk te maken.

Andere werkplek

Het ziekenhuisbestuur praat het personeel binnenkort bij over de wil om op afdelingen als de intensive care en oncologie een honderd procent vaccinatiegraad voor elkaar te krijgen. ,,Ik wil erover in gesprek met mijn personeel en ga niemand dwingen om zich te laten vaccineren. Maar de uitkomst kan wel zijn dat we voor iemand die echt niet wil mogelijk een andere werkplek gaan zoeken”, zegt Schoo tegen de NOS.



Desnoods stapt het ziekenhuis naar de rechter om een uitspraak over de maatregel af te dwingen, laat Schoo weten.

‘Begrijpen Rijnstate’

Ziekenhuis Slingeland in Doetinchem wil nog niet zover gaan als Rijnstate, zegt woordvoerder Saskia Steenbergen. ,,Maar wij begrijpen Rijnstate wel. We gaan nog met ons crisisteam in gesprek en willen er nog een standpunt over innemen.’’

Nijmeegse ziekenhuizen volgen landelijke lijn

Het Radboudumc laat weten de lijn te zullen volgen die in samenspraak wordt getrokken met alle academische ziekenhuizen ofwel de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Woordvoerster Suzanne Labots zegt dat politieke discussie met belangstelling wordt gevolgd. ,,Vooralsnog volgen wij de huidige wet- en regelgeving.”



Dat doet ook het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Een woordvoerster: ,,We hebben op dit moment niet het recht in verband met de privacy om te vragen wie wel en niet gevaccineerd is. Voor nu zullen onze artsen en verpleegkundigen daarom patiëntenzorg blijven bieden zoals we dat al gewend zijn: met een mondmasker voor de bescherming van patiënten en henzelf.”