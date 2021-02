Anita en moeder (85) wachten uur in de kou op coronavaccinatie: ‘Niet normaal’

Op de afspraakbevestiging staat ‘vrijdagochtend 11.05 uur’ en dus sluit Anita Elken aan in de rij bij het Dokter Jansencentrum in Emmeloord. Haar 85-jarige moeder uit Wolvega krijgt haar vaccinatie. ,,We waren iets eerder: rond 10.50 uur", blikt Elken terug. Haar moeder heeft de rollator meegenomen om eventueel op te kunnen zitten. ,,En dat was een geluk, want we waren pas om 12.10 uur aan de beurt. We hebben een uur en tien minuten buiten moeten staan in een tochtige hoek.”