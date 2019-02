Anne Lok, ex-minnares Pechtold, bevallen van zoon

Drank kostte horecaon­der­ne­mer Bram zijn zaak en zijn gezondheid

8:37 MARIAPAROCHIE - Een ziekte, noemt Bram van den Bosch (36) het. De drank kostte de horecaondernemer zijn zaak en zijn gezondheid. Restaurant Tibbe in Mariaparochie is dicht en wordt gesloopt. ,,Zou je mij nu vragen of ze alcohol moeten verbieden, dan zeg ik ‘ja’.