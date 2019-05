Annet Schuurman: ‘Hoe schofterig ben je? Als je spullen steelt van een graf!’

Annets moeder (70) en de vrouw van Jaap Schuurman ontdekten het zaterdag. De vaas met verse bloemen en een houten decoratiebak, waar de familie bloemen in deed, bleek weg. Tijdens Moederdag wilde ze er niet aan denken. ,,Maar mijn moeder kwam er telkens op terug, ze kon niet anders’’, vertelt Annet. ,,Ze is te emotioneel erover, om zelf het verhaal te doen.’’

Quote De dieven hebben nergens rekening mee gehouden Annet Schuurman

Het graf is niet alleen een eerbetoon en gedenkplek voor Jaap Schuurman. ,,Mijn vader ligt in hetzelfde graf als mijn overleden broertje. Veel te vroeg gestorven. Hij stierf aan leukemie, nog altijd een zwaar gegeven dat hij er niet meer is. Maar de dieven hebben nergens rekening mee gehouden. Dus ook hier niet mee.’’

Aangifte

Omdat het weekend is moeten ze even wachten. ,,Maar het liefst hadden we direct aangifte gedaan. Dat gaat morgen (maandag, red.) gebeuren.’’ De familie Schuurman vroeg bij de beheerder van de begraafplaats aan de Frieswijkstraat of hij de bak en bloemen toevallig had weggehaald. ,,Nee, dat had hij zeker niet gedaan. Voor hem en voor ons bleef alleen de optie diefstal over.’’

Er zijn enkele begraafplaatsen met camerabewaking in Nederland. ,,Die hadden ze niet in Nijkerk. Dus is het gissen wie dit gedaan kan hebben.’’

Quote Zal hij of zij, of zullen zij zich beseffen hoeveel verdriet zij ons aandoen? Annet Schuurman

Plastic zak

Achter de grafsteen heeft de familie een harkje met stoffer hangen. Om het onderhoud te doen op en rondom de steen. ,,Dat harkje en die stoffer zitten in een zakje. Dat zakje bleek ook weg te zijn. We denken dat ze de spullen in het zakje hebben gedaan. Het zo schofterig, niet te bevatten... Treurig.’’

De hoop is gevestigd op getuigen. ,,We hopen dat toch mensen iets hebben gezien voor zaterdag. Die op die begraafplaats waren. Hopelijk geven zij ons de tip die ons brengt bij de dieven. Zal hij of zij, of zullen zij zich beseffen hoeveel verdriet zij ons aandoen?’’