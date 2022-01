Anorexiapatiënt Lotte krijgt nog steeds niet de juiste hulp: ‘Ik wil leven, niet in leven worden gehouden’

Zorgen over toekomst kerken; drie Achterhoek­se gemeenten maken paspoort van alle gebouwen

De drie gemeenten in de Oost Achterhoek hebben de handen ineen geslagen om de karakteristieke kerkgebouwen in Aalten, Winterswijk en Oost Gelre een passende toekomst te geven. ,,Het zijn vaak markante plekken in de dorpen met ook een enorme emotionele waarde. Daar moet je zuinig op zijn’’, zeggen de drie wethouders.

