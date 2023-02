Antifa-sticker op voordeur Forum-raadslid Luurssen: ‘Dit geeft me een sinister gevoel’

Luurssen zegt dat hij niet weet wie de sticker, met de door FvD verfoeide lhbtiq-regenboog, op zijn voordeur heeft geplakt. Of wie hem daar weer afgehaald heeft, want toen hij zaterdag na het middaguur van huis ging was de Antifa-sticker verdwenen.

Genderideologie

Een betoog van het FvD-raadslid over ‘de genderideologie’ in de Arnhemse gemeenteraad afgelopen week maakte zoveel emoties los dat de fracties van D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren de raadzaal verlieten. Enkele raadsleden voelden zich zo geraakt door de woorden van Luurssen dat zij moesten huilen.

Genoeg is genoeg, had Luurssen onder meer gezegd tijdens de bewuste raadsvergadering. ,,Regenboogvlaggen, regenboogzebrapaden, roze woensdag, paarse vrijdag. Het is een keer klaar.”

‘Zijn ze me gevolgd?’

Dat er positieve en negatieve reacties op zouden komen op zijn betoog, in zijn mailbak en op sociale media, had Luurssen verwacht. De Antifa-sticker vindt hij echter andere koek. ,,Mijn eerste reactie was: hoe weten ze waar ik woon? Is mijn adres gelekt? Zijn ze me gevolgd?”

Luurssen kwam vrijdagnacht laat thuis, vertelt hij, na onder meer een lezing bijgewoond te hebben in Wijchen van partijgenoot en Tweedekamerlid Freek Janssen. Een vriendin zag de sticker eerder zitten dan hij. ,,Ik vind het moeilijk te duiden. Is het een baldadig statement of wil iemand ermee aangeven: we weten waar je woont?”