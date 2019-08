Apeldoorner (26) zwaargewond door mogelijk opzettelijk aanrijding

VideoDe 26-jarige Apeldoorner die zaterdagochtend ernstig gewond raakte op de Apeldoornse Kayersdijk is mogelijk met opzet aangereden. De politie vermoedt dat hij ruzie had met de inmiddels opgepakte verdachte, een 18-jarige plaatsgenoot.

,,Het lijkt er op dat er een conflict aan het ongeval vooraf is gegaan’’, meldt een politiewoordvoerder desgevraagd. Of de verdachte vanwege die ruzie met opzet op het slachtoffer is ingereden is onderwerp van onderzoek, stelt de politie.

Ruzie

Verschillende bronnen melden dat de ruzie bij een tankstation even verderop bij de Lange Amerikaweg, ontstond. Op volgens een pompmedewerkster inmiddels door de politie in beslag genomen camerabeelden bij het station, zou te zien zijn dat er gevochten is en dat de betrokken auto's er vervolgens op hoge snelheid wegrijden. De politie kan daar, omdat het onderzoek naar de zaak nog volop loopt, nog niets over zeggen. De aanleiding tot de ruzie is onbekend.

Verdachte

Hoe het nu met zwaargewonde slachtoffer gaat is onduidelijk. Hij werd afgevoerd met een traumahelikopter en ligt nog in een ziekenhuis in Nijmegen. De verdachte zit nog vast. De politie deed zaterdagochtend uitgebreid onderzoek op de plaats van de aanrijding.