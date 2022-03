Apeldoorns glasbedrijf vecht ‘boete’ voor bedrijfsborrel aan: ‘Schandalig als dat niet meer kan’

Ook hof legt Nijmege­naar vijf jaar cel op voor opblazen van zijn woning

ARNHEM – Ook in hoger beroep is een 64-jarige Nijmegenaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor het opblazen van zijn woning in Lindenholt twee jaar geleden. Tientallen huizen raakten daarbij beschadigd. De man moet naast de celtraf aan vijftien buurtbewoners schadevergoedingen betalen, van in totaal ruim zeventigduizend euro.

16:19