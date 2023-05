Arbeidsmigranten belanden te vaak in eengezinswoningen en verdringen starters

LIVE Giro d’Italia | Deelt Remco Evenepoel ook mokerslag uit in tijdrit van 35 kilometer?

De negende etappe van de Giro d’Italia is een individuele tijdrit over 35 kilometer van Savignano sul Rubicone naar Cesena. Deelt Remco Evenepoel, net als in de rit tegen de klok op de openingsdag, een tik uit aan Primoz Roglic en de andere klassementsmannen? De eerste renner start om 13.15 uur. Vanaf dat moment volg je via een livewidget alle (tussen)tijden en in ons liveblog blijf je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.