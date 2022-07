Arcadis lokt vrouwelijke sollicitanten met dubbele bonus, maar ‘een huis zou pas écht werken’

Het gesprek Lidewij de Haas, een groene topvrouw met haast: ‘Goed voor de wereld zorgen, zo ben ik opgevoed’

Ze gaat gekleed in een appelgroen pak en dat lijkt meteen een statement van topvrouw Lidewij de Haas van Arcadis Nederland, een ingenieursbureau uit Arnhem met 2300 medewerkers. Vergroening, verduurzaming, dat is waar het bedrijf voor staat. Of het nu gaat om mobiliteit, water, milieu of gebouwen. Maar ook om een duurzame stad. ,,Het gaat in kleine stapjes, maar het gaat niet snel genoeg.’

