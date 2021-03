Arjanne verloor 108 kilo: ‘Mijn zoon zei laatst dat ik een veel leukere moeder ben geworden’

Koken & eten Zo eet je met gemak een week - of langer - geen vlees: ‘Hang niet de betweter uit’

11:00 Tienduizenden Nederlanders letten deze week op hun vleesinname: zo’n 18.000 van hen hebben zich opgegeven voor de Nationale Week zonder Vlees en velen doen het op eigen houtje. Hoe ga je het best te werk als je - tijdelijk of langer - vegetariër of veganist wil zijn?