Arjen Robben wordt komend seizoen de sensatie van de eredivisie

Oud-marinier Tiko (58) woedend op de man die zijn moeder Ellie (80) beroofde van gouden kettingen: ‘Dit gaat te ver’

20:38 Nog steeds is Tiko van de Groep woedend op de man die zijn moeder Ellie (80) in Spakenburg op laffe wijze beroofde van twee gouden kettingen. Ze draagt nu plastic kraaltjes om haar hals, want ze durft nu geen dure sieraden te dragen.