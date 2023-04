Arnhem Centraal kon giga-drukte Koningsdag niet aan • Transavia schrapt nu al vluchten in mei en juni

DADER BEUNINGSE MARTELMOORD MAG BUITEN KLINIEK WONEN | De 50-jarige Laurent D. die in 2015 zijn 60-jarige vrouw in Beuningen in een psychose wekenlang martelde tot ze overleed, mag onder streng toezicht zelfstandig gaan wonen. Het liefst zo ver mogelijk bij de nabestaanden vandaan.

POLITIE RICHT PISTOOL OP AUTO MET 12-JARIGE JONGEN NA WAPENMELDING | De politie is donderdagmiddag naar een ernstige melding in Druten toegesneld. Een 12-jarige jongen zou daar op straat liggen met een wapen in zijn hand. Uiteindelijk richten de agenten zelfs hun dienstwapen op hem.

KOSTBARE JOHN DEERE 6230 GESTOLEN IN SILVOLDE | Bij een boer uit Silvolde is in de Koningsnacht een kostbare tractor gestolen. De John Deere 6230 werd rond de klok van enen weggenomen van zijn bedrijf aan de Rabelingstraat.

Volledig scherm Enorme drukte op Arnhem centraal station. © DG

ARNHEM CENTRAAL KON GIGA-DRUKTE KONINGSDAG NIET AAN | De Nederlandse Spoorwegen heeft station Arnhem Centraal donderdagavond laat enige tijd moeten afsluiten voor reizigers. De toestroom van mensen die in de Gelderse hoofdstad Koningsdag hadden gevierd en weer naar huis wilden, was zo groot dat werd gevreesd voor gevaarlijke situaties.

TRANSAVIA SCHRAPT NU AL VLUCHTEN IN MEI EN JUNI | De problemen bij Transavia zijn nog lang niet voorbij. De luchtvaartmaatschappij kondigt vandaag aan dat er ook in mei en juni geplande vluchten geschrapt worden. Het gaat dan om vluchten van en naar Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam.

PAKKETBEZORGER BEKNELD TUSSEN BESTELBUS EN AUTO DOOR BOTSING | Een pakketbezorger is vanmiddag bekneld geraakt tussen zijn bestelbusje en een personenauto. Hij raakte daarbij gewond.

ARNHEM WORDT DE OCHTEND NA KONINGSDAG IN IJLTEMPO SCHOONGEMAAKT | Arnhem wordt vrijdag in snel tempo ontdaan van de resten die zijn overgebleven na twee dagen Oranjefeest. Terwijl biertaps al worden weggehaald en podia worden ontmanteld, is vrijdagochtend vroeg het meeste afval in het stadshart al weg.

LEVENDE KUIKENS, KIPPEN EN HAANTJES ‘ALS GRAP’ GEDUMPT BIJ BRUIDSPAAR | Een vriendengroep uit Ede die bij een bruidspaar een grap uithaalde met levende haantjes en kippen, moet zich waarschijnlijk voor de rechter verantwoorden. Dat meldt het Comité Dierennoodhulp.

DODE MAN OP STRAAT, ZWAARGEWOND KIND EN VROUW LIGGEN IN FLAT | Door een steekpartij bij een woning in het Brabantse Etten-Leur is vrijdagochtend een man overleden. Een kind en een vrouw raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis, meldt de politie.

Volledig scherm Profvoetballer Michal Sadilek had Tinnitus en werd behandeld bij de Tinnitus Academie. Michal Sadilek met Tinnitus specialist Nicole Bekhuis. © Lars Smook

PROFVOETBALLER MICHAL SADILEK DANKZIJ HULP VERLOST VAN RUIS IN ZIJN HOOFD | Profvoetballer Michal Sadilek is sinds anderhalve maand verlost van de ruis in zijn hoofd. Na allerlei onderzoeken vond hij de oplossing dichtbij huis, in de Tinnitus Academie in Boekelo.„Pieptonen, duizelingen. Als ik ging liggen, kwam de hele wereld op me af.”

RHEDENAAR VERKRACHTTE EX, WILDE AAN HAAR RUIKEN EN MOET NU DE CEL IN | Een 48-jarige man uit Rheden is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk voor de verkrachting van zijn ex-vrouw, met wie hij twee dochters heeft.

MOKERSLAG BRAK DE TOMELOZE ENERGIE VAN VECHTER MILOU | Milou van der Horst was een zegen voor veel mensen om haar heen. Door haar boeken én door haar aanwezigheid hielp ze mensen. Zelf worstelde ze enorm met psychische problemen. Op 25 maart besloot de schrijfster dat het genoeg was. Ze werd 30 jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.