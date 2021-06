Arnhem geeft crimineel teveel vrij spel: ‘Stadsbestuur moet het beest recht in de bek te kijken’

Dat concludeert de Rekenkamer Arnhem in een onderzoek naar de aanpak van ondermijnende misdaad. Met name op het gebied van drugscriminaliteit, louche vastgoedpraktijken en mensenhandel doet Arnhem niet onder voor de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In het aanpakken ervan kan de Gelderse hoofdstad zich niet meten met de grote vier.

De Rekenkamer concludeert dat Arnhem flink aan de bak moet om de achterstand in te halen. ,,Het stadsbestuur moet het beest recht in de bek te kijken”, zegt Arie Teeuw, voorzitter van de eenheid die enkele keren per jaar onafhankelijk onderzoek doet naar diens prestaties. De lokale overheid wordt op het gebied van ondermijnende misdaad een gebrek aan ambitie, focus en mensen en middelen verweten. De Rekenkamer verwijt de Arnhemse gemeenteraad dat die weinig interesse toont. De politiek heeft de bal te veel bij politie en justitie laten liggen, waar ze juist het voortouw moet nemen om de veilige stad een centrale plek op haar agenda te geven. ,,Criminaliteit moet je samen beteugelen”, zegt Teeuw, die ook op grotere betrokkenheid van bij leefbaarheid in wijken actieve teams doelt. De voorzitter presenteerde het onderzoek dinsdagavond aan de raad.

Weg naar verbetering

Sinds het aantreden van Ahmed Marcouch als burgemeester in 2017 is wel de weg naar verbetering ingeslagen. Een teken aan de wand is dat op zijn last meer panden in Arnhem zijn gesloten wegens criminele activiteiten dan in de jaren ervoor. Niettemin moet volgens de Rekenkamer veel meer gebeuren. ,,Arnhem heeft een tiental mensen op ondermijning, Nijmegen een dertigtal”, zegt voorzitter Arie Teeuw van de Rekenkamer. De Rekenkamer stelt vast dat de beëindiging van de raamprostitutie in het Spijkerkwartier in 2006 het laatste grote bewijs van bestuurlijke daadkracht was. Nadien is onvoldoende geïnvesteerd om van Arnhem een stad te maken die criminelen liever mijden.

Situatie Spijkerkwartier

De Rekenkamer keek voor dit onderzoek naar de bestaande situatie in het Spijkerkwartier. Ze zegt erbij dat dat ook in andere wijken had gekund. Het stadsbestuur krijgt onder meer het advies om criminelen de pas naar de bovenwereld af te snijden door veel meer op vergunningen te controleren. Bovenal moet het voor meerdere jaren een brede aanpak bedenken waarin het systematisch met andere partijen samenwerkt. Burgemeester Marcouch onderschrijft de constateringen. ,,Van kritiek kun je alleen maar beter worden.”

Spijkerkwartier kampt met drugshandel, witwassen en geweld: ‘Je ziet een hoop auto’s van 2 ton rijden’

Volledig scherm De politie controleert een auto tijdens de 'hyena-actie' in het Spijkerkwartier. © Politie

Drugshandel, witwassen, geweld: zo’n beetje iedereen in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier heeft het weleens zien gebeuren. Arnhem moet dan ook flink aan de bak om criminaliteit in deze wijk, maar eigenlijk de hele stad aan te pakken.

Het Spijkerkwartier was tot 2006 de wijk van de raamprostitutie. Sindsdien is de wijk een stuk opgeknapt: het is een gewilde woonwijk geworden. En toch is de criminaliteit in de wijk niet weg. Bepaald niet, concludeert de Rekenkamer: criminelen hebben er nog een stevige vinger in de pap en dreigen ook grip te krijgen op het normale leven, zoals bedrijven en vastgoed. 44 procent van de bewoners zegt in een enquête wel eens drugshandel te zien. Een stevig percentage, vindt de Rekenkamer.



,,Je ziet een hoop auto’s van minimaal 2 ton door de straten rijden’’, vertelt Jan van Wonderen van Grand Café Metropole in de Steenstraat. ,,Bij zeker een op de drie speciaalzaken in de Steenstraat vinden witwaspraktijken plaats.’’

Raamprostitutie

Volgens het rapport heeft de gemeente te weinig geïnvesteerd in de aanpak van ondermijning. Als voorbeeld wordt juist de beëindiging van raamprostitutie in 2006 genoemd. ,,Die prostitutie was niet zo erg, maar het trok wel een hoop dingen aan’’, vertelt een ondernemer die al decennia lang werkt in het Spijkerkwartier en anoniem wil blijven. ,,Je kreeg tippelaarsters en die hadden bijvoorbeeld weer heroïne nodig, dus kwamen er dealers.’’ Volgens hem was de gemeente te laat met het beëindigen van raamprostitutie, omdat de criminaliteit bleef hangen.

Quote Bij zeker een op de drie speciaalza­ken in de Steen­straat vinden witwasprak­tij­ken plaats Jan van Wonderen, Grand Café Metropole

Volledig scherm Garage in het Spijkerkwartier met dichtgetimmerde luiken. © Rolf Hensel

Horecaondernemer Van Wonderen vindt wel dat het vertrek van de raamprostitutie positieve effecten had. ,,Een deel van de criminaliteit is daardoor vertrokken’’, vertelt hij. Toch is ook een belangrijk deel, de drugshandel, niet verdwenen. ,,Het Spijkerkwartier is prachtig geworden, zeker overdag. Maar de sfeer in de Steenstraat verandert na sluiting van de winkels. Er lopen dan allerlei types rond die je liever niet ziet.’’

Veel mensen in het Spijkerkwartier willen alleen anoniem over het onderwerp praten. ,,Ik niet, hoor! Ik heb daar geen moeite mee’’, vertelt Richard Janssen van de winkel Spelkwartier. Hij werkt zo’n vijf jaar in de wijk en ziet van alles gebeuren op straat. ,,Ik heb er geen last van, maar zie natuurlijk ook weleens iemand blowen voor mijn deur. Ik spreek ze meestal aan, want je kan ze het beste gewoon in hun waarde laten.’’

Oplossingen