Arnhem-Nijmegen trekt 1,7 miljoen toeristen, maar de regio mist een groot attractiepark

Toerisme is booming in Gelderland blijkt uit onderzoek in opdracht van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. De omzet in de toerisme-industrie steeg met 300 miljoen euro in de laatste twee jaar. Verreweg de meeste toeristen komen uit eigen land, gevolgd door de Duitsers en de Vlamingen. De bezoekers die bleven slapen, deden dat in hotels, op campings of op vakantieparken. Gezamenlijk waren zij vorig jaar goed voor 2,7 miljoen overnachtingen.