Arnhemmer (36) reed voor arrestatie met taser tegen bord vaccinatiebus GGD in Oosterbeek

Het stroom­stoot­wa­pen is voor de politie enorm handig, maar niet onomstre­den

ARNHEM - Met behulp van een stroomstootwapen wisten agenten vrijdagavond een voortvluchtige verdachte in het centrum van Arnhem te overmeesteren. Het nieuwe wapen in de uitrusting van de politie lijkt nu al een succes, maar is niet volledig onomstreden.

2 mei