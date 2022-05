Arnhemmer Bob Bakkenes en zijn kleinzoon Rein gedenken slachtoffers van oorlogsgeweld bij nationaal monument op de Dam

Test ons nieuwe spel: samen woorden zoeken!

Lekker in bed voordat je dag begint, voor je werk met een bak koffie aan de keukentafel of misschien als dessert na het eten een woordzoeker maken, dat is natuurlijk altijd al leuk, maar alleen is ook maar alleen. Dit nieuwe multiplayer spel geeft een competitieve twist aan de klassieke woordzoeker. Nodig je vrienden uit via Whatsapp of een ander platform om de woordzoekers in razend tempo op te lossen. Ben jij sneller dan je vrienden, familie of buurman?

