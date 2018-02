Arnhemse abortuskliniek samen met Eindhoven

Nog altijd zo druk vanwege het faillissement van Casa Klinieken afgelopen november?

,,Ja, Casa had vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Maastricht, Leiden, Goes en Houten. Zij verzorgden de helft van alle abortussen in Nederland. In die plaatsen is nog niet of nauwelijks een voorziening terug, dus komen vrouwen uit het hele land nu naar ons. We voeren zeker 25 procent meer abortussen uit dan voorheen."

Heeft u dan nu een wachtlijst?

,,Die hadden we in december wel, maar inmiddels hebben we die weg kunnen werken. Verschillende medewerkers hebben een contractuitbreiding gekregen zodat we meer capaciteit hebben. Dat is wel van tijdelijke aard, omdat we niet weten of deze groei blijvend is."

Wie is de vrouw die in 2018 een abortus ondergaat?

,,Vrouwen tussen 25 en 30 jaar vormen de grootste groep. Verder zijn ze als groep moeilijk te beschrijven, ze komen echt uit alle lagen van de bevolking."